أنشيلوتي: الفوز أهم من اللعب الجميل

المصدر: (مدريد - رويترز )

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رفض كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أمس، الانتقادات الموجهة لأسلوب لعب فريقه غير الجذاب: قائلاً: الفوز أهم من اللعب الجميل. ويركز أنشيلوتي، الذي حقق خمسة انتصارات في سبع مباريات هذا الموسم دون هزيمة، على إيجاد طرق للفوز رغم إصابة العديد من لاعبيه وكفاح آخرين للوصول إلى قمة مستواهم.

وقال أنشيلوتي قبل مواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني غداً الأحد: عشاق ريال مدريد يفضلون الفوز على اللعب الجميل، من الناحية المثالية نريد كلا الأمرين، الفوز مع تقديم كرة قدم جذابة، لكن هدفنا الرئيسي هو إرضاء جماهيرنا التي تطلب الكثير، لذلك سنحافظ على تركيزنا لتحقيق الفوز، لأننا نعلم أن فريقنا لا يزال بعيداً عن أفضل مستوياته.

وأضاف: لسنا في أفضل حالاتنا، وهذا أمر طبيعي في بداية الموسم المزدحم بالمباريات، سنتحسن مع الوقت لتحقيق الأهداف المهمة التي وضعناها لأنفسنا، في الوقت الحالي نؤدي بشكل جيد.

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