أرنولد يخطط لشراء نادي نانت الفرنسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يبدأ ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن ليفربول الإنجليزي، مفاوضات جادة للاستحواذ على نادي نانت الفرنسي، وفقًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، في خطوة يسعى من خلالها اللاعب إلى توسيع أفق مسيرته المهنية، إذ يُظهر أرنولد طموحًا غير عادي في عالم كرة القدم.

تفاصيل المفاوضات

يتواصل أرنولد مع صندوق استثماري إنجليزي يديره والده، مايكل ألكسندر، بهدف شراء نادي نانت.

ويُعتقد أن الصفقة تتضمن عرضًا يقدّر بحوالي 100 مليون يورو، يشمل 80 مليون يورو نقدًا و20 مليون يورو ائتمان للبائع، مع مكافآت تصل إلى 40 مليون يورو.

التحديات في الطريق

تشير الصحيفة الفرنسية، إلى أن المفاوضات تواجه بعض التعقيدات، اجتمع كيتا والديمار، رئيس نادي نانت، مع عائلة ألكسندر عبر اجتماع فيديو، وتبع ذلك لقاء شخصي في جنيف مؤخرًا.

ويُعتبر التوصل إلى اتفاق مرضٍ بين الطرفين أمرًا صعبًا، حيث يسعى مالك النادي لاسترداد خسائره.

الاهتمام بنوادي أخرى

قبل توجيه أنظاره نحو نانت، أبدى أرنولد اهتمامًا بشراء نادي سانت إيتيان ونادي لوهافر، لكن يبدو أن نانت أصبح الخيار الأكثر جاذبية.

ويأتي هذا التوجه في ظل تراجع شعبية نانت بين جماهيره، بالإضافة إلى صعوبة بناء ملعب جديد مملوك بشكل خاص.

خلفية أرنولد الاستثمارية

يذكر أن أرنولد ليس غريبًا على عالم الاستثمار، إذ يملك حصة أقلية في فريق الفورمولا 1 "ألبين F1" من خلال شركة أوترو كابيتال.

مستقبل نانت

من المثير للاهتمام أن نانت، الذي حصل على 8 ألقاب في الدوري الفرنسي، قد يحتاج إلى دعم خارجي لتجاوز التحديات الراهنة.

ويأمل أرنولد، الذي يلعب في صفوف ليفربول بعقد ينتهي في 2025، أن يحقق النجاح كمالك لنادي كرة قدم، ليكون أحد اللاعبين النادرين الذين يخوضون تجربة الاستثمار في عالم كرة القدم.

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