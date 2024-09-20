أنشيلوتي: الريال يجب أن يستمر في اللعب بروح "الروك آند رول"

المصدر: وكالات

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طالب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لاعبيه بمواصلة التحسن والتقدم واستمرار الانتصارات، مضيفا أن مشجعي النادي الأبيض "معتادون على رؤية كرة قدم الروك آند رول"

ويلتقي الريال مع ضيفه إسبانيول، غدا السبت، في المرحلة السادسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يتطلع الفريق الملكي، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 11 نقطة بفارق 4 نقاط خلف غريمه التقليدي برشلونة (المتصدر)، لتحقيق فوزه الرابع في المسابقة هذا الموسم والثالث على التوالي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "أريد أن أرى ريال مدريد يواصل التحسن والتقدم. دخلنا في زخم جيد، لقد فزنا بالمباريات القليلة الماضية ونريد الاستمرار على هذا النحو".

وأضاف المدرب الإيطالي في تصريحاته، التي نقلها الموقع الألكتروني الرسمي للنادي الملكي "غداً ربما يكون يوماً جيداً للتدوير. اليوم ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك".

أوضح أنشيلوتي "كرة القدم تحتاج للتفكير لأن الهدف هو لعب عدد أقل من المباريات لتجنب الإصابات. اللاعبون ليس لديهم مشكلة في خفض رواتبهم إذا لعبوا أقل".

أشار مدرب الريال "كرة القدم الجميلة تعتمد على خصائص لاعبيك. كرة القدم الجميلة هو اللعب، الدفاع والهجوم الجيد. هناك جوانب عديدة، وليس جانب واحد فقط. لكل رأيه في هذا. أحب حقاً ان يدافع فريقي بشكل جيد، وأن يسيطر جيداً. من الصعب تعريف كرة القدم الجميلة".

وتابع "توازن الفريق هو عمل جماعي يمكنك القيام به مع اثنين أو ثلاثة مهاجمين. في نهائي دوري أبطال أوروبا (أمام ليفربول الإنجليزي) عام 2022 في باريس لعبنا بثلاثة مهاجمين وكان لدينا توازن مثالي. إذا أضفنا لاعب خط وسط آخر فهذا لا يعني أن لدينا المزيد من التوازن".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلا "الجماهير سعيدة بما نقوم به. يمكننا اللعب بشكل أفضل، لكن مشجعي ريال مدريد معتادون على رؤية كرة قدم الروك أند رول. نسعى لإسعاد الجماهير في كل ما نقدمه".

يذكر أن الريال تغلب 3 / 1 على ضيفه شتوتجارت الألماني، يوم الثلاثاء الماضي، في مستهل لقاءاته بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب (سانتياجو برنابيو) في العاصمة مدريد، الذي يستضيف لقاء الغد.

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