ألونسو يطالب بضرورة الاستماع لمطالب اللاعبين بشأن جدول المباريات المزدحم

المصدر: وكالات

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قال تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن إنه يتفهم الانتقادات التي وجهها اللاعبون بشأن جدول المباريات المزدحم، مشيرا إلى أنه ينبغي الاستماع إليهم.

واقترح الإسباني رودري، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قيام اللاعبين بإضراب بسبب تزايد جدول المباريات.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "أتفهم رودري واللاعبين الآخرين. أتفهم أن هناك لحظة يشعر فيها اللاعبون بأن هناك الكثير من المباريات المتراكمة عليهم".

وشدد لاعب الوسط الإسباني السابق على ضرورة الاستماع إلى اللاعبين، وضرورة أن يشاركوا في هذه القرارات.

وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان اللاعبين رفض اللعب، رد ألونسو: "أعتقد أننا قريبون من ذلك. أعتقد أن بإمكانكم سؤال أي لاعب، وسيقول نفس الشيء".

وربما ينتهي الأمر بخوض أندية مثل مانشستر سيتي الإنجليزي 75 أو 80 مباراة في الموسم بالنظر إلى عدد المسابقات، وفيما يتعلق باللاعبين الدوليين مثل رودري، فإن عدد المباريات التي يتعين عليهم خوضها يصبح أعلى من ذلك.

وتجددت الانتقادات مؤخرًا بشأن جدول مباريات كرة القدم بسبب النظام الحديث لبطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، الذي تم تطبيقه هذا الموسم لأول مرة، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية، التي يشارك فيها 32 فريقا لأول مرة في صيف العام المقبل بالولايات المتحدة.

وتسببت التغييرات والتوسعات التي أجريت على المسابقات في إضافة المزيد من المباريات إلى جدول المباريات خلال الموسم.

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