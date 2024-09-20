الإصابة تهدد مشاركة أليسون بيكر مع ليفربول أمام بورنموث

المصدر: وكالات

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تحوم الشكوك حول مشاركة البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، في مباراة الفريق ضد ضيفه بورنموث، غداً السبت، في المرحلة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأعلن الموقع الألكتروني الرسمي لليفربول، اليوم الجمعة، أنه سيتم تقييم حالة بيكر قبل خوض المباراة، التي تجرى على ملعب (آنفيلد) معقل الفريق الأحمر.

وكشف آرني سلوت، مدرب ليفربول، أن حارس المرمى غاب عن حصة التدريب التي أقيمت أمس الخميس وسيتم فحص حالته من قبل الطاقم الطبي للنادي لتحديد ما إذا كان يمكنه المشاركة في التدريبات اليوم.

وصرح المدرب الهولندي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن اللقاء "لا يزال هناك شك في قدرة أليسون على التدرب اليوم، لذا دعونا ننتظر لنرى ما إذا كان يستطيع القيام بذلك".

أضاف سلوت "إذا لم يكن قادرا على ذلك، فمن المحتمل ألا يلعب أيضا، لذا يتعين علينا الانتظار لنرى".

وكشف مدرب ليفربول "باستثناء هارفي إليوت، (لا توجد إصابات أخرى)".

وعن طبيعة الإصابة التي تعرض لها أليسون، رد سلوت: "إنه يعاني من مشكلة بسيطة في إحدى عضلاته ولم نعرف حتى الآن ما إذا كان بإمكانه اللحاق بالمباراة أم لا".

ويسعى ليفربول، الذي يحتل المركز الرابع برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف مانشستر سيتي (المتصدر) لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية للبطولة، التي شهدت خسارته صفر / 1 أمام ضيفه نوتينجهام فورست، يوم السبت الماضي.

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