هاري كين وجريزمان على رأس المرشحين لجائزة لاعب الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أسماء المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واقيمت الجولة الأولى بدءا من يوم الثلاثاء الماضي حتى أمس الخميس، حيث كشف الموقع الإلكتروني الرسمي ليويفا، اليوم الجمعة، عن اللاعبين الأربعة المرشحين للحصول على الجائزة للتصويت عليها من جانب الجماهير.

وجاء النجم الإنجليزي المخضرم هاري كين، على رأس القائمة، عقب تسجيله 4 أهداف (سوبر هاتريك)، من بينها ركلتي جزاء، خلال فوز فريقه بايرن ميونخ الألماني الكاسح 9 / 2 على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي.

وتواجد الألماني الشاب فلوريان فيرتز /21 عاما/ في القائمة أيضا، بعدما أحرز ثنائية في فوز ناديه باير ليفركوزن الألماني 4 / صفر على مضيفه فينورد روتردام الهولندي.

وضمت القائمة أيضا اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي أحرز هدفا في انتصار فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني 2 / 1 على ضيفه لايبزج الألماني.

وشملت قائمة المرشحين الإنجليزي الواعد جيمي بينو جيتنز /20 عاما/، الذي سجل هدفين في فوز فريقه بوروسيا دورتموند الألماني 3 / صفر على مضيفه كلوب بروج البلجيكي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز