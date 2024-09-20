نجوم موناكو يتغنون بالفوز على برشلونة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد نجوم موناكو الفرنسي بفوز الفريق الثمين 2 / 1 على ضيفه برشلونة الإسباني، أمس الخميس، في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعلى ملعب "لويس الثاني"، استغل موناكو النقص العددي في صفوف برشلونة، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه إريك جارسيا المبكر في الدقيقة العاشرة، ليفتتح ماجنيس أكليوش التسجيل للفريق المضيف في الدقيقة 16.

ولم يهنأ موناكو بتقدمه كثيرا بعدما أحرز الإسباني الواعد لامين يامال هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 28، لكن الفرنسي الصاعد جورج إلينيخيا منح النقاط الثلاث لموناكو بإحرازه الهدف الثاني للفريق الفرنسي في الدقيقة 71.

وبذلك، حصل موناكو، وصيف المسابقة عام 2004، على أول 3 نقاط في مسيرته بالبطولة القارية، فيما بقي برشلونة، الذي يمتلك 5 ألقاب في المسابقة، بلا رصيد من النقاط.

وقال أكليوش في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي لموناكو، اليوم الجمعة "كنا ندرك أهمية هذه المباراة التي أقيمت على أرضنا وأمام جماهيرنا. من الجيد دائما أن نبدأ بفوز في دوري أبطال أوروبا. نحن فخورون بأنفسنا لكنها مباراة واحدة فقط. ستكون المباراة القادمة مهمة لكننا سعداء الليلة".

من جانبه، صرح إلياس بن صغير، لاعب الفريق الفرنسي "بالنسبة للكثيرين، كانت هذه أول مباراة لنا في دوري الأبطال.

الفوز بها على برشلونة أمر لا يصدق. أعتقد أننا نستطيع أن نفعل أشياء عظيمة لكننا لن ننجرف وراء العواطف، هناك سبع مباريات متبقية. يجب أن نحاول أن نكون أفضل وأن نرفع من مستوانا للذهاب إلى أبعد مدى ممكن، لا نضع أي حدود لأنفسنا".

أما بريل إيمبولو فتحدث عن انتصار فريقه قائلا "في الوقت الحالي، نعمل بشكل جيد ونسير على الطريق الصحيح. أعتقد أننا خلقنا العديد من الفرص، وضغطنا بقوة وأجبرناهم على ارتكاب الأخطاء. النقطة السلبية هي أننا لم نتمكن من قتل المباراة قبل هدف التعادل الذي أحرزوه. كان من الممكن أن يجعل ذلك أمسية الجميع أسهل، ولكن الحالة الذهنية إيجابية والجميع سعداء".

في المقابل، أوضح دينيس زكريا "بصراحة، هذا الفوز مصدر فخر لنا ونحن سعداء به للغاية، هذا ما كنا نريده. لا يزال هناك الكثير من المباريات التي تنتظرنا بالدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا. نحن نركز الآن على ما هو قادم. لا أعتقد أنه يمكننا أن نسميه إنجازا لأن هذا ما كنا نرغب في فعله منذ البداية".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز