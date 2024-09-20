"سوبر هاتريك" هاري كين يمنحه صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الأولى

المصدر: وكالات

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تربع النجم الإنجليزي المخضرم هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، على صدارة قائمة هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024 / 2025، بعد إسدال الستار على مباريات الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وأقيمت الجولة الافتتاحية للبطولة، التي تقام بنظامها الجديد بمشاركة 36 فريقا لأول مرة خلال الموسم الحالي، بدءا من يوم الثلاثاء الماضي حتى أمس الخميس.

وأحرز كين 4 أهداف (سوبر هاتريك) في فوز بايرن الكاسح 9 / 2 على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي، ليتصدر ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم.

ويتفوق كين بفارق هدفين على أقرب ملاحقيه مايكل أوليس، زميله في بايرن، وفلوريان فيرتز وجيمي جيتنز، لاعبي باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند الألمانيين على الترتيب.

وأصبح كين اللاعب رقم 20 فقط الذي يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة بدوري الأبطال أوروبا، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي أشار إلى أنه بات أفضل هداف إنجليزي على الإطلاق في المسابقة الآن، متجاوزا النجم المعتزل واين روني.

وكان كين توج بجائزة هداف النسخة الماضية لدوري الأبطال بالاشتراك مع كيليان مبابي، حينما كان لاعبا في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل انضمامه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لريال مدريد الإسباني، برصيد 8 أهداف لكل منهما.

من ناحية أخرى، جاء جوشوا كيميش، نجم بايرن ميونخ كأكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة في الجولة الأولى، عقب صناعته 3 أهداف للفريق البافاري أمام دينامو زغرب، متفوقا بفارق تمريرة واحدة على أقرب ملاحقيه جمال موسيالا، زميله في الفريق، وكذلك جيريمي فريمبونج، لاعب باير ليفركوزن الألماني.

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