مدرب أتالانتا يعترف بالندم بعد التفريط في الفوز على أرسنال بدوري الأبطال

المصدر: وكالات

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اعترف جيان بييرو جاسبريني، مدرب فريق أتالانتا الإيطالي لكرة القدم، بأنه يشعر بـ"الندم"، عقب تعادل فريقه بدون أهداف مع ضيفه أرسنال الإنجليزي، أمس الخميس، في الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشار جاسبريني في تصريحات إعلامية عقب المباراة، إلى أن أداء أتالانتا في اللقاء، أثبت قدرة لاعبيه على "اللعب على هذا المستوى" والاستمرار في التحسن.

وعاد أتالانتا للظهور في دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 1015 يوما، لكن مكانته على الساحة الأوروبية تغيرت منذ تتويجه بلقب الدوري الأوروبي في مايو الماضي.

وكاد أتالانتا أن يحصل على النقاط الثلاث، لاسيما بعد حصوله على ركلة جزاء في مطلع الشوط الثاني، لكن لاعبه ماتيو ريتيجي أهدرها بعدما تصدى لها الإسباني ديفيد رايا، حارس مرمى الفريق الإنجليزي، الذي أبعد بطريقة مذهلة ضربة رأس أخرى من لاعب الفريق الإيطالي، الذي ارتدت الكرة إليه بعد إنقاذه ركلة الجزاء مباشرة.

وقال جاسبريني لشبكة (سكاي سبورتس) في نسختها الإيطالية: "بالطبع هناك بعض الندم، ركلة الجزاء هي دائما فرصة كبيرة والتقدم بهدف نظيف في تلك اللحظة كان من الممكن أن يصبح مهما للغاية بالنسبة لنا".

أضاف المدرب الإيطالي المخضرم "ومع ذلك، يجب أن نكون سعداء بالأداء، الذي كان على مستوى عال أمام منافسينا. لقد كان إنقاذا استثنائيا، لكن ضربة الرأس كانت قريبة جدا منه. إنه لأمر مؤسف، لأن هذا ربما كان أفضل أداء قدمه ريتيجي منذ أن جاء إلى هنا وعمل بجد الليلة، وكان يستحق أن يحرز هدفا".

عانى أتالانتا من البداية المهتزة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعدما حقق فوزين وخسر في مثلهما من بينها هزيمة قاسية صفر / 4 على يد مضيفه إنتر ميلان بملعب (جوتسيبي مياتزا).

كشف جاسبريني /66 عاما/ "إنني معجب للغاية بأرسنال، غير أنهم لم يقدموا الكثير في الهجوم الليلة، لكنهم أكدوا أنهم أقوياء ويصعب اختراقهم. سنخرج أقوى من هذه المباراة، لقد تعلمنا الكثير".

شدد مدرب أتالانتا في ختام حديثه قائلا "لقد قدمنا مؤخرا بعض العروض الجيدة، لكننا لم نعبر عن أنفسنا بالطريقة الصحيحة ضد إنتر. على الأقل الليلة تعلمنا شيئا عن كيفية اللعب ضد منافسين بهذا المستوى".

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