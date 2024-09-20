دوري أبطال أوروبا.. غاسبيريني يشبّه رايا بـ "القط" بعد تصديه المزدوج (فيديو)

المصدر: وكالات

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أبدى جان بييرو غاسبيريني مدرب أتالانتا الإيطالي انذهاله بالتصدي المزدوج الإعجازي للإسباني دافيد رايا حارس أرسنال الإنكليزي، خلال مواجهة التعادل السلبي الخميس في المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتصدى رايا لركلة جزاء من ماتيو ريتيغي في الدقيقة 51 ومن بعدها تابع رأسية للمهاجم حارما إياه من افتتاح التسجيل.

قال غاسبيريني للصحافيين "لقد كان مثل القط! التصدّي الأول كان جيدا، لكن الثاني مباشرة من بعده كان رائعا".

رايا من كوكب آخر 😮🤩



شاهد تصدي دافيد رايا الخرافي 🧤🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/S5rvQB0okY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2024

وأضاف "بالناسبة لماتيو، ربما كان الخطأ في المتابعة أكثر من كونه في ركلة الجزاء. من الواضح أن ذلك أحدث فرقا كبيرا في النتيجة، لكنني حزين لماتيو لأنه قدم أفضل مباراة له منذ قدومه إلى هنا".

وأشار المدرب الذي قاد الفريق الإيطالي إلى التتويج بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في الموسم الماضي وألحق الهزيمة الوحيدة بباير ليفركوزن الألماني في مختلف المسابقات "ربما كانت المباراة ستنتهي 1-1 على أي حال، لكنه كان يستحق تسجيل الهدف".

بدوره، وصف الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال تصديات رايا بأنها "من أفضل التصديات التي رأيتها في مسيرتي".

وأضاف "لقد كان استثنائيا هذا الموسم. التصديان اللذان قام بهما اليوم (الخميس) أبقيانا في المباراة. هذه هي الحقيقة".

وتابع "أنا سعيد جدا لأنه في هذا المستوى حاليا".

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