تصدي رايا الخارق لركلة جزاء أتالانتا.. لحظة أنقذت أرسنال في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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خطف دافيد رايا، حارس مرمى أرسنال الإنجليزي، الأضواء بتصديه الخارق لركلة جزاء خلال مباراة فريقه أمام أتالانتا الإيطالي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بالتعادل السلبي 0/0.

انطلقت المباراة في أجواء مثيرة، حيث كان الفريقان يسعيان لتحقيق بداية قوية في مرحلة المجموعات.

وفي الدقيقة 50، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح أتالانتا، مما أتاح الفرصة لفريق أتالانتا للتقدم في النتيجة.

تقدم ماتيو ريتيجي لتنفيذ ركلة الجزاء، وهو لاعب معروف بقوته ودقته في التسديد، ومع توقع الجماهير لتحقيق أتالانتا الهدف الأول، أظهر دافيد رايا مستوى استثنائيًا من التركيز والذكاء، حيث توقع الاتجاه الصحيح للتسديدة وتصدى لها ببراعة.

بعد التصدي الأول، ارتدت الكرة إلى ريتيجي مجددًا، الذي حاول استغلال الفرصة من خلال تسديدة رأسية مباشرة، لكن رايا، الذي كان في حالة تأهب قصوى، أظهر سرعة رد فعل مذهلة وتمكن من التصدي لهذه الكرة أيضًا، مما دفع الجماهير في الملعب للاحتفاء بأدائه المذهل.

أثارت هذه اللحظة إعجاب جميع الحضور، حيث كانت تُظهر ليس فقط مهارات رايا الفردية، بل أيضًا إصراره على الحفاظ على نظافة شباكه.

وبعد المباراة، عبّر مدرب أرسنال عن فخره بأداء الحارس، مؤكدًا أن التصدي لركلة الجزاء كان نقطة تحول في المباراة.

رايا من كوكب آخر 😮🤩



شاهد تصدي دافيد رايا الخرافي 🧤🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/S5rvQB0okY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2024

ويأتي هذا الأداء بعد سلسلة من المباريات القوية التي قدمها رايا مع أرسنال، مما يعكس تطور مستواه منذ انضمامه إلى الفريق اللندني، وقد أظهر قدرته على التعامل مع المواقف الحرجة، مما يجعله أحد أبرز حراس المرمى في إنجلترا.

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