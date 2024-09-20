هانزي فليك مدرب برشلونة: طرد جارسيا تسبب في تغير الأمور أمام موناكو

المصدر: وكالات

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دعا هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، بضرورة مواجهة التحديات دائما،وذلك عقب خسارة فريقه 1 / 2 أمام مضيفه موناكو الفرنسي، أمس الخميس، بالجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واضطر برشلونة للعب بعشرة لاعبين على مدار أكثر من 85 دقيقة، عقب حصول لاعبه إريك جارسيا على البطاقة الحمراء في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء، الذي جرى بملعب (لويس الثاني)، بعد تعمده عرقلة الياباني تاكومي مينامينو، لاعب موناكو وهو في وضع انفراد بالألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى الفريق الكتالوني.

وقال فليك في تصريحات نقلها الموقع الألكتروني الرسمي لبرشلونة اليوم الجمعة "الطرد تسبب في تغير الأمور تماما في المباراة".

كما اعترف فليك بأن موناكو "استحق الفوز" بعد أن سجل لاعبه الشاب جورج إيلينيخينا هدف الفوز للفريق في الشوط الثاني.

وأعرب مدرب برشلونة عن تطلعه إلى الأمام رغم الهزيمة، حيث قال "ينبغي علينا أن ننظر إلى ما حدث، ولكن يجب أن نكون فخورين على الرغم من حالة الإحباط التي نشعر بها. يتعين علينا الآن التركيز على التحدي القادم لنا بعد غد الأحد".

ويستعد برشلونة لمواجهة مضيفه فياريال في المرحلة السادسة لبطولة الدوري الإسباني، حيث يطمع في مواصلة انطلاقته المثالية بالمسابقة هذا الموسم، عقب فوزه في لقاءاته الخمسة الأولى، ليتربع على القمة منفردا، محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

يذكر أن المواجهة المقبلة لبرشلونة في دوري الأبطال ستكون أمام ضيفه يونج بويز السويسري في الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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