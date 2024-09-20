لامين يامال يصنع التاريخ في دوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

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ما يزال لامين يامال، نجم فريق برشلونة الإسباني الواعد لكرة القدم، يرفض التوقف عن صناعة التاريخ في عالم الساحرة المستديرة، عقب تسجيله هدف ناديه الوحيد خلال لقائه مع موناكو الفرنسي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز يامال هدف برشلونة خلال خسارته 1 / 2 أمام موناكو أمس الخميس، في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري لدوري الأبطال، مما جعله ثاني أصغر لاعب على الإطلاق يهز الشباك في المسابقة القارية.

وتمكن يامال من التسجيل في عمر 17 عاما و68 يوما، ليصبح أكبر بأربعة أسابيع فقط من أنسو فاتي، لاعب برشلونة، الذي جلس على مقاعد البدلاء في اللقاء، صاحب الرقم القياسي كأصغر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة العريقة

وأصبح يامال خامس لاعب تحت 18 عاما يسجل لبرشلونة في المسابقة، بعد بويان كركيتش وبيدري ومارك جويو، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي للنادي اليوم الجمعة.

كما شهد اللقاء، الذي جرى بملعب (لويس الثاني)، تحطيم يامال رقما قياسيا، بعدما بات أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ دوري الأبطال دون سن الـ 18 عاما.

وخاض يامال مباراته الـ 11 في مسيرته بالبطولة، ليفض شراكته مع كل من يوري تيليمانس وجود بيلينجهام ووارن زاير إيمري.

وستكون الفرصة مواتية بشدة أمام لامين يامال لتعزيز رقمه القياسي في المسابقة إلى أبعد من ذلك بكثير، لاسيما وأنه لن يكمل عامه الـ 18 قبل تموز/يوليو المقبل.

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