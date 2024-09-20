تحليل شامل لأداء محمد صلاح في الموسم الحالي 2025/2024 مع ليفربول ومنتخب مصر

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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يواصل النجم المصري محمد صلاح تألقه اللافت في الموسم الحالي 2025/2024 مع ليفربول، حيث يقدم أداءً استثنائيًا يجعله من بين أفضل لاعبي العالم.

إلى جانب تألقه في الدوري الإنجليزي، يثبت صلاح دوره المحوري كقائد منتخب مصر، حيث يجمع بين الأداء الفردي المتميز ومساهماته الكبيرة في نجاحات فريقه ومنتخبه، مما يجعله محط الأنظار في البطولات المحلية والدولية.

أداء صلاح مع ليفربول موسم 2025/2024

مع بداية الموسم الحالي، شارك محمد صلاح في 4 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز بمجموع دقائق بلغ 353 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أخرى.

كان حضوره في الملعب حاسمًا في كل مباراة، مما يُظهر توازنه بين التسجيل والصناعة.

في مباراة ليفربول أمام إيبسويتش تاون، سجل صلاح هدفًا وصنع آخر، وانتهت المباراة بفوز فريقه 0/2، ليؤكد على قدرته على حسم المباريات.

وفي مواجهة برينتفورد التي انتهت بنفس النتيجة لصالح ليفربول، أحرز صلاح هدفًا واحدًا، ليواصل تقديم أداء رائع يسهم في تحقيق الانتصارات لفريقه.

التألق الأبرز لصلاح جاء في مباراة مانشستر يونايتد، حيث سجل هدفًا وصنع هدفين، والمباراة انتهت بثلاثية نظيفة لصالح ليفربول، مما أبرز دوره المحوري في المواجهات الكبرى.

أما في مباراة ليفربول أمام نوتينغهام فورست، ورغم مشاركته الكاملة، لم يسجل صلاح أو يصنع أهدافًا، وانتهت المباراة بخسارة الريدز 0/1.

في دوري أبطال أوروبا، خاض صلاح مباراة واحدة أمام ميلان، حيث لعب 90 دقيقة كاملة دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.

ومع ذلك، يستمر في لعب دور مهم في خطط المدرب سلوت، حيث يُعتبر عنصراً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه.

أداء محمد صلاح مع منتخب مصر في عام 2024

على مستوى المنتخب المصري، خاض صلاح 7 مباريات خلال عام 2024 حتى الآن، كان أولها في 7 يناير أمام تنزانيا، حيث فاز المنتخب المصري 2-0، وصنع صلاح أحد الأهداف.

بعدها، شارك في مباراتين أمام موزمبيق وغانا في بطولة أمم أفريقيا، وانتهت كلتاهما بالتعادل 2-2.

سجل صلاح هدفًا وصنع آخر في مباراة موزمبيق، مما أظهر قدرته على التأثير في مباريات المنتخب كما يفعل مع ناديه.

وغاب صلاح لفترة بسبب الإصابة، لكنه عاد بقوة في 6 يونيو 2024، وشارك في مباراة تصفيات كأس العالم ضد بوركينا فاسو، حيث ساهم في فوز الفراعنة 2-1 بصناعة هدف حاسم.

بعد ذلك، لعب صلاح أمام غينيا بيساو وسجل هدف الفراعنة في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-1.

وفي تصفيات كأس أمم أفريقيا، لعب صلاح أمام كاب فيردي وبوتسوانا، وانتهت المباراتان بفوز مصر بنتائج 3-0 و4-0 على التوالي.

سجل صلاح هدفًا في المباراة الثانية ضد بوتسوانا، وكانت هذه المباراة التي وصل فيها إلى المشاركة رقم 100 في تاريخه مع منتخب بلاده مصر، محققًا إنجازًا كبيرًا في مسيرته الدولية.

محمد صلاح في الموسم الحالي مع ليفربول ومنتخب مصر يواصل كتابة التاريخ، ليس فقط من خلال الأهداف والأرقام، ولكن أيضًا من خلال تأثيره الكبير داخل وخارج الملعب.

ويُظهر صلاح مرونة في التعامل مع الضغوط، سواء في البطولات المحلية أو الدولية، ويظل عنصرًا رئيسيًا في تشكيلات فريقه ومنتخبه، مما يعزز فرصه في مواصلة حصد الألقاب وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

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