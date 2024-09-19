غوارديولا راض عن أداء مانشستر سيتي رغم التعادل مع إنتر ميلان

المصدر: وكالات

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أعرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن رضاه بشأن مستوى فريقه خلال التعادل السلبي مع إنتر ميلان الإيطالي مساء الأربعاء في الجولة الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا "واجهنا فريقا غاية في الصعوبة، حيث يتميز إنتر بالقوى البدنية وفي جميع المراكز".

وأضاف "لديهم سومر وباستوني ويلعبون على التحولات، وأنا راضي عن طريقة لعبنا لإنهم جيدين في الدفاع العميق ويساعدون بعضهم البعض بطريقة مذهلة، لذا من الصعب أن تصدق عدد الفرص التي يصنعها الفريق، ونحن صنعنا بعض الفرص أيضا".

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن غوارديولا قوله بعد اللقاء"ظهرنا بشكل أفضل كثيرا من مباراة النهائي أمامهم منذ عامين، وأنا معجب بكل ما قدمه فريقي، كنا نفضل أن نفوز، ولكن ما زال أمامنا سبع مباريات وسنرى ماذا سيحدث."

وأكد غوارديولا "لا يزال الطريق طويلا لسنوات عديدة لم أتحدث عن الألقاب على الإطلاق، حيث في دوري أبطال أوروبا تكون المشاعر مختلفة تماما."

وأشار "لدينا ميزة اللعب على أرضنا، ولكنني معجب بالفرق التي تدافع بشكل جيد ونحن نقوم بذلك أيضا، حيث استقبلنا فرصة واحدة فقط على المرمى."

وختم غوارديولا حديثه بالقول "إنهم فريق من الطراز الأول، ونحن نلعب بشكل جيد للغاية ونفضل الفوز، ولكنني لا أشعر بالندم، فأنا أحب كل ما فعلناه اليوم".

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