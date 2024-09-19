أرتيتا يؤكد غياب أوديغارد لفترة من الوقت

المصدر: وكالات

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سيغيب صانع ألعاب وقائد أرسنال الإنجليزي، النروجي الدولي مارتن أوديغارد عن الملاعب "لفترة من الوقت" بداعي الإصابة في كاحله بحسب ما أعلن مدربه الإسباني ميكل أرتيتا.

وأصيب أوديغارد بالتواء في كاحله خلال مباراة النروج أمام النمسا في دوري الأمم الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر. وكان طبيب المنتخب الوطني توقّع غيابه عن الملاعب "لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع".

وقال أرتيتا للصحافيين قبل المباراة الافتتاحية لأرسنال في دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا الإيطالي الخميس "بعد إجراء جميع الفحوصات، تبيّن وجود بعض الأضرار، خاصة في أحد أربطة الكاحل، لذا سنفتقده".

وتابع "لا أريد (وضع إطار زمني لذلك) لأنني لست طبيبا، لكن الأمر مهم للغاية، لذا سنفقده لفترة من الوقت، آمل ألا يكون الغياب لأشهر لكن دعونا نرى". وسيغيب أوديغارد بالتالي عن لقاء القمة لأرسنال مع مانشستر سيتي الأحد.

ويحتل "المدفعجية" المركز الثاني بعد أربع مراحل على انطلاق الدوري بعشر نقاط، خلف مانشستر سيتي حامل اللقب بنقطتين.

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