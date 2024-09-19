الإصابة قد تحرم مانشستر سيتي من جهود دي بروين أمام أرسنال

المصدر: وكالات

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تحوم الشكوك حول مشاركة صانع اللعب البلجيكي الدولي كيفين دي بروين مع فريقه مانشستر سيتي في المواجهة أمام ارسنال الأحد المقبل في مباراة القمة التي تجمعهما بالدوري الإنجليزي الممتاز، عقب تعرضه للإصابة خلال المواجهة أمام إنتر ميلان الإيطالي مساء الأربعاء في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وغادر دي بروين الملعب بين شوطي المباراة بعد أن لعب وهو يعاني خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وقال الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي "لا أعرف ما هي المشكلة، لم أتحدث إلى الأطباء بعد، سيتم تقييم حالته، سيكون لدي مزيد من المعلومات غدا (اليوم)".

بدأ دي بروين مسيرته الاحترافية من خلال نادي جينك وساهم في فوزه بلقب الدوري البلجيكي في موسم 2010 /2011 وفي العام التالي انضم لتشيلسي الإنجليزي قبل إعارته لفيردر بريمن الألماني ثم انتقل إلى فولفسبورج في 2014 مقابل 18 مليون جنيه إسترليني.

وعبر بوابة فولفسبورج أعاد دي بروين اكتشاف ذاته وقاد فريقه للتتويج بلقب كأس ألمانيا، مما جذب أنظار مانشستر سيتي إليه ليسارع بالتعاقد معه في 2015 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 54 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ انضمامه إلى مانشستر سيتي فاز دي بروين بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وخمسة ألقاب في كأس رابطة المحترفين ولقبين في كأس الاتحاد ولقب وحيد في دوري أبطال أوروبا.

وكان موسم 2017 /2018 ملهما بالنسبة لصانع اللعب البلجيكي حيث قاد سيتي لأن يصبح أول فريق يحصد 100 نقطة خلال موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

وفي موسم 2019 /2020 عادل دي بروين الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، ونال جائزة أفضل لاعب في الموسم، قبل أن يفوز بالجائزة ذاتها في موسم 2021 /2022.

ولعب قائد منتخب بلجيكا دورا محوريا في تتويج سيتي بثلاثية تاريخية في موسم 2022 /2023، بحصوله على ألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد بجانب التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

وانضم دي بروين للتشكيل المثالي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ثلاث مرات والتشكيل المثالي للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء بجانب انضمامه لفريق الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) أربع مرات، كما فاز بجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي ثلاث مرات وأفضل لاعب في مانشستر سيتي أربع مرات وأفضل لاعب خط وسط في دوري أبطال أوروبا وأفضل لاعب في البوندسليجا، ولاعب العام في ألمانيا، وأفضل رياضي في بلجيكا ثلاث مرات وأفضل صانع لعب في العالم من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء ثلاث مرات.

وشارك دي بروين في 113 مباراة مع جينك وسجل 17 هدفا وتسع مباريات مع تشيلسي دون أن ينجح في التسجيل و34 مباراة مع فيردر بريمن وسجل عشرة أهداف و73 مباراة مع فولفسبورج وسجل 20 هدفا وحوالي 386 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 103 أهداف.

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