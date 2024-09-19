روبن دياز: تعادل مانشستر سيتي مع إنتر ميلان ليس سيئا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد البرتغالي روبن دياز أن تعادل فريقه مانشستر سيتي سلبيا مع إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا كان اختبارا جيدا لفريقه.

وقال: دياز "كانت مباراة صعبة أمام خصم قوي وكنا نعرف ما ينتظرنا".

وأضاف "إنتر فريق كبير اعتاد الفوز ولن نحظى بمهمة سهلة، لكن في النهاية قدم سيتي أداءا جيدا وكنا قريبين جدا من التسجيل وفي النهاية كان اختبارا رائعا للعب أمام هذا الفريق".

وأشار دياز "حصل إلكاي جوندوجان على فرصتين وكدنا أن نسجل لكن هذه هي كرة القدم هذا يحدث، نعلم أنهم يمكن أن يكونوا خطرين في العديد من السيناريوهات المختلفة، حيث لديهم لاعبون يعرفون كيفية الاحتفاظ بالكرة جيدا وفي التحولات أيضا".

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن دياز قوله "نحن نعرف إنتر جيدا عندما لعبنا أمامهم في النهائي لكن في النهاية نلعب بأسلوبنا وتعاملنا مع المباراة".

وأوضح مدافع سيتي "لقد بدأ الموسم فعليا كما قال مدربنا بيب جوارديولا، نحن نعرف ما نحن عليه كفريق."

وشدد "نحب الحفاظ على شباكنا نظيفة وسعداء بما قمنا به، أعتقد أننا كنا اليوم على مستوى جيد وكان بإمكاننا التسجيل، كانت لدينا الفرص ولكن هذه هي كرة القدم."

ويتطلع دياز للمواجهة أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، حيث يعتقد أنه سيكون اختبارا صعبا آخر للفريق في وقت مبكر من الموسم.

وأكد "نحتاج إلى الحصول على الراحة، نحن نعرف أرسنال وهم يعرفوننا جيدا، ومن الواضح أنها ستكون مباراة قوية للغاية".

وختم المدافع البرتغالي حديثه بالقول "مازلنا في أول الموسم لكن ليس من المبكر أبدا خوض مباراة مثل هذه وسنكون مستعدين".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز