الفرص الضائعة تلقن بطل بلجيكا درسا قاسيا في دوري الأبطال

المصدر: وكالات

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اعترف كلوب بروج بطل بلجيكا بأنه تلقى درسا قاسيا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء بعد أن أهدر فرصا مبكرة ليدفع الثمن حينما خسر على ملعبه في الدقائق الأخيرة أمام بروسيا دورتموند.

وتحسر لاعبو بروج على إهدار عدد من الفرص خلال الخسارة 3-صفر أمام دورتموند، وصيف بطل النسخة الماضية من البطولة، في أولى مباريات الفريقين في مرحلة الدوري ببطولة دوري الأبطال بنظامها الجديد.

وكان بروج الفريق الأفضل طوال 76 دقيقة على ملعب يان بريديلستاديون، لكنه استقبل بعدها هدفين عن طريق البديل جيمي جيتنز ثم تلقى هدفا ثالثا سجله البديل الآخر سيرو جيراسي من ركلة جزاء.

وقال سيمون مينيوليه حارس مرمى كلوب بروج "قدمنا كرة قدم جيدة وصنعنا فرصا ولم نمنح المنافس الكثير من الفرص لمدة ساعة.

"لكن في مثل هذه المباريات، عليك استغلال الفرص. لو تقدمنا بهدف لحصلنا على فرص أكثر. لكن هذا لم يحدث.

"دورتموند لديه تشكيلة قوية للغاية أيضا وكانت مباراة شاقة. وعندما يتمكن هذا الفريق من الدفع بلاعبين آخرين - من المواهب البارزة- فإنك تواجه وقتا عصيبا.

وقال هانز فاناكن قائد بروج "لعبنا بشكل جيد للغاية طوال 75 دقيقة وصنعنا أغلب الفرص. من المؤسف أننا لم نتمكن من التسجيل".

وقال نيكي هاين مدرب كلوب بروج للصحفيين إن لديه مشاعر مختلطة، وأضاف "الأمر يبدو مريرا للغاية فيما يتعلق بالنتيجة النهائية على الأقل.

"لكن لدي شعور إيجابي إزاء أول 75 دقيقة. فقد جعلنا الأمور صعبة على دورتموند، وأنا سعيد بالطريقة التي أظهرنا بها أنفسنا.

"إذا كررنا هذا في المرة القادمة، يمكننا الفوز بالنقاط. لكن علينا أن نتعلم كيفية استغلال الفرص عندما تتاح لنا، وهو ما لم نفعله".

وقال هاين قبل المباراة إن بطل بلجيكا يستهدف أن يكون ضمن أفضل 24 فريقا في مرحلة الدوري، وهو ما يسمح له بمواصلة المنافسة في البطولة.

ويخوض كلوب بروج مباراته المقبلة في دوري الأبطال أمام مضيفه شتورم جراتس النمساوي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

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