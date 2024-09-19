الاتحاد العماني يعلن رحيل التشيكي شيلهافي عن تدريب المنتخب

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم اليوم الخميس رحيل التشيكي ياروسلاف شيلهافي عن تدريب المنتخب الأول، وذلك بعد أقل من ثمانية أشهر من تعيينه.

وذكر الاتحاد عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "اتفق الاتحاد العماني لكرة القدم مع المدرب التشيكي ياروسلاف شيلهافي وجهازه الفني المعاون على إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

"ويتقدم مجلس إدارة الاتحاد بالشكر للمدرب على الفترة التي قضاها مدربا لمنتخبنا الوطني الأول، متمنين له التوفيق في مشواره القادم".

ولم يحصد منتخب عمان أي نقطة حتى الآن في المجموعة الثانية بالدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخسرت عمان مباراتيها الأوليين في المجموعة، بنتيجة 1-صفر أمام العراق و3-1 على أرضها أمام كوريا الجنوبية.

ولم يعلن الاتحاد عن تفاصيل بشأن القيادة الفنية للمنتخب في الفترة المقبلة علما بأن الفريق يستضيف نظيره الكويتي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة في العاشر من أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وكان الاتحاد العماني قد أعلن تعيين شيلهافي في الأول من فبراير شباط الماضي بعقد كان من المفترض أن يستمر حتى 2026.

وسبق لشيلهافي تدريب عدد من الأندية في التشيك كما تولى تدريب منتخب بلاده اعتبارا من 2018 وقاده لدور الثمانية في بطولة أوروبا 2020 وكذلك التأهل إلى نهائيات بطولة أوروبا 2024.

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