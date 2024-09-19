وفاة النجم الإيطالي سكيلاتشي هداف مونديال 1990

المصدر: ميلانو - أ ف ب

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توفي المهاجم السابق سالفاتوري «توتو» سكيلاتشي هداف كأس العالم 1990، أمس، عن عمر يناهز 59 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، وفقاً لما أفاد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم. وكان يوفنتوس في طليعة الأندية التي نعت سكيلاتشي الذي دافع عن ألوانه، وبات رمزاً كروياً في البلاد والعالم بعدما تألق خلال مونديال إيطاليا 1990 بصورة غير متوقعة.

ونشر يوفنتوس صورة للمهاجم بقميص البيانكونيري، أرفقها بعبارة «وداعاً توتو». وكشف تقرير إعلامي إيطالي أن سكيلاتشي توفي في مستشفى بباليرمو، بعد معاناته من سرطان القولون. كما نعاه إنتر بطل إيطاليا الذي ارتدى سكيلاتشي قميصه بين عامي 1992 و1994 بالقول: «لقد حقق حلم البلاد بأكملها خلال الليالي السحرية لكأس العالم 1990. إنتر يقف إلى جانب عائلة سكيلاتشي بعد وفاة توتو».

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