ريال مدريد يتألق بثلاثة نجوم في قائمة أغلى لاعبي دوري أبطال أوروبا 2025

المصدر: البيان

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كشف موقع "ترانسفر ماركت" المختص في تقييمات القيم السوقية للاعبين عن قائمة أغلى لاعبي دوري أبطال أوروبا موسم 2025/2024.



يأتي هذا الإعلان تزامنًا مع انطلاق المنافسات في الموسم الجديد، الذي يشهد تغييرات كبيرة في شكل البطولة.



وتصدرت القائمة أسماء بارزة، حيث ضمت ثلاثة لاعبين من ريال مدريد الإسباني ونجمًا واحدًا من مانشستر سيتي.



يتشارك كل من جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي صدارة القائمة بقيمة سوقية بلغت 180 مليون يورو، في حين يبرز إيرلينغ هالاند من مانشستر سيتي كأحد أبرز الأسماء أيضًا.



وجاء فيل فودين من مانشستر سيتي في المركز الخامس بقيمة 150 مليون يورو، يليه بوكايو ساكا جناح أرسنال بقيمة 140 مليون يورو.



كما تواجد فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن وجمال موسيالا من بايرن ميونيخ ورودري من مانشستر سيتي في المراكز من السابع إلى التاسع بقيمة 130 مليون يورو لكل منهم.



وفي المركز العاشر، ظهر لامين يامال، موهبة برشلونة الشابة، بقيمة سوقية تبلغ 120 مليون يورو، مما يعكس مستقبله الواعد في عالم كرة القدم.



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