دعم قوي لرودري مع تصاعد دعوات إضراب اللاعبين

المصدر: البيان

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أعربت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا عن دعمها للاعب الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي، بعد تصريحاته التي هدد فيها بالإضراب نتيجة ضغط المباريات المتزايد.



رودري صرح، قائلاً: "أعتقد أن الإضراب خطوة قريبة. إذا سألت أي لاعب، سيقول نفس الشيء. هذا ليس رأيي فقط، بل رأي أغلب اللاعبين. إذا استمر الضغط، قد نصل إلى هذه المرحلة."



وتعكس هذه الكلمات القلق المتزايد في أوساط اللاعبين بشأن جدول المباريات المزدحم.



وفي بيان رسمي، أكدت رابطة اللاعبين أن "كلمات رودري بمثابة جرس إنذار"، مضيفة أن الأعضاء عبروا بوضوح عن مشاعرهم تجاه الجدول الزمني وضغوط العمل التي تثقل كاهلهم.



ودعت الرابطة إلى ضرورة الاستماع للاعبين والمشاركة في وضع الخطط المتعلقة بالجداول، مشيرة إلى أن تجاهل آرائهم قد يدفعهم للتفكير في جميع الخيارات المتاحة.



من جهة أخرى، أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، دعمه لتصريحات رودري، لكنه أبدى رفضه لفكرة الإضراب عن مباريات الدوري.



وأشار إلى أنه يؤيد الإضراب لضبط أجندة المباريات، خاصة ضد كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، والذي تم تعديله ليشمل 32 فريقًا بدءًا من 2025.



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