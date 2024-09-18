مبابي وبيلينغهام.. ثنائي يعزز طموحات ريال مدريد الأوروبية

المصدر: البيان

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عبّر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن ثقته الكبيرة في نجمي فريقه، الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي جود بيلينغهام، بعد الأداء المميز الذي قدماه في أولى مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



وأكد أنشيلوتي أن مبابي، الذي سجل هدفًا في المباراة ضد شتوتجارت، جاء إلى "المكان الصحيح" لتحقيق حلمه بالفوز بدوري الأبطال، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف.



وأضاف أن بيلينغهام يُعد عنصرًا محوريًا في تشكيل الفريق، مشيدًا بجودته الفنية وشخصيته القيادية، التي تعزز من تماسك المجموعة وتزيد من فرص النجاح في مختلف البطولات.



ولم يغفل أنشيلوتي دور الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، واصفًا إياه بأنه "الأفضل في العالم" في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن كورتوا يلعب دورًا حاسمًا في استقرار الفريق على المستوى الدفاعي.



ويستعد ريال مدريد لمواصلة مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة إسبانيول في الجولة المقبلة، وسط توقعات كبيرة بمواصلة التألق، خصوصًا في ظل الانسجام الواضح بين اللاعبين والمستوى العالي الذي أظهروه في المباريات الأخيرة.

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