مارادونا يعود إلى برشلونة.. تجربة غامرة في "دييغو فيفي"

المصدر: البيان

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بعد نحو أربع سنوات من وفاته، يعود الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا للظهور في مدينة برشلونة الإسبانية، من خلال معرض "دييغو فيفي" أو "يعيش دييغو"، وهو أول متنزه ترفيهي مخصص للاعب كرة القدم.



سيُفتتح المعرض في الرابع من أكتوبر المقبل في قاعة "مترونوم ديل بدورن"، حيث سيتاح للزوار عيش تجربة غامرة تتذكر أفضل لحظات مارادونا الأسطورية.



وعلى مدار شهرين، سيجمع هذا المنتزه بين كرة القدم والتكنولوجيا، مما يوفر تجربة حسية فريدة يتمكن فيها الحضور من محاكاة "هدف القرن"، الذي سجله مارادونا في كأس العالم 1986، والذي اعتبر واحدًا من أعظم الأهداف في تاريخ اللعبة.



وتشمل الأنشطة التفاعلية أيضًا فرصة التقاط صور مع تماثيل خاصة بالأسطورة، وتجربة غرفة الفيديو 360 التي تستعرض مسيرته الحافلة.



وسيتمكن الزوار من رؤية الجوائز التي حصل عليها مارادونا، بالإضافة إلى القمصان والأحذية والكرات التي كانت جزءًا من مسيرته المذهلة.



ويُعتبر الأسطورة مارادونا، الذي لعب في برشلونة بين عامي 1982 و1984، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد أُثري تجربته مع الفريق الكتالوني بلقبين، هما كأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني، بعد أن انتقل إلى صفوفه من بوكا جونيورز كأغلى صفقة في التاريخ آنذاك.



وتعتبر عودة اسم مارادونا رغم غيابه الجسدي، احتفاءً بموهبته وإرثه الذي لا يُنسى.



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