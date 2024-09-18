إيفان يوريتش القائد الجديد لروما في رحلة استعادة المجد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي روما الإيطالي رسميًا عن تعيين إيفان يوريتش، المدرب الكرواتي المعروف، لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، وذلك عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع "إكس".



يأتي هذا القرار بعد إقالة المدرب دانييلي دي روسي نتيجة لسلسلة من النتائج السلبية التي وضعته في المركز السادس عشر بالدوري الإيطالي برصيد ثلاث نقاط فقط بعد أربع جولات.



ويعتبر يوريتش، المدرب السابق لنادي تورينو، من الأسماء البارزة في كرة القدم الإيطالية، حيث حصل على عقد يمتد حتى يونيو 2025، مع خيار لتمديد العقد حتى 2026 في حال تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا.



وبدأ يوريتش مسيرته التدريبية في الفئات السنية، ثم انتقل للعمل كمساعد للمدرب جيان بييرو جاسبريني.



وظهرت بصمته لأول مرة في الدوري الإيطالي عندما تولى تدريب جنوى موسم 2017/2016.



وقاد يوريتش، هيلاس فيرونا من 2019 إلى 2021، ثم انتقل لتدريب تورينو في العام الجاري 2024.



ويتطلع يوريتش إلى إعادة الهيبة لفريق روما، حيث سيواجه في مباراته المقبلة أودينيزي يوم الأحد المقبل، مما يمثل فرصة هامة لتسجيل بداية جيدة مع الفريق العاصمي.



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