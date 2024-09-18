قبل انطلاق مشواره في دوري الأبطال.. أرسنال يتنفس الصعداء بعودة كالافيوري

المصدر: البيان

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استعاد فريق أرسنال الإنجليزي قوته بعودة المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري إلى التدريبات الجماعية، مما يعزز من خيارات الفريق قبل مباراته المرتقبة أمام أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.



كالافيوري، الذي تعرض لإصابة عضلية أثناء تمثيله لمنتخب إيطاليا ضد فرنسا خلال منافسات دوري الأمم الأوروبية، بدا في حالة جيدة خلال التدريبات.



وتشير التقارير إلى أنه أصبح متاحًا للمشاركة مجددًا بعد فترة من الغياب، مما يمنح المدرب ميكيل أرتيتا دفعة قوية قبل مواجهة أتالانتا.



وعلى الرغم من عودة كالافيوري، إلا أن الفريق يفتقد عددًا من اللاعبين الأساسيين مثل أوديجارد وزينتشينكو وميرينو وتومياسو وتيرني، ولكن عودة المدافع الإيطالي تمثل خطوة إيجابية للفريق الذي يسعى لتحقيق بداية قوية في البطولة القارية.



وستلعب مباراة أرسنال ضد أتالانتا غداً الخميس، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.



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