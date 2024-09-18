بعد إقالة دانييل دي روسي.. روما يقترب من تعيين قائد جديد لمشروعه

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اقترب نادي روما الإيطالي من التعاقد مع المدرب الكرواتي إيفان يوريتش لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، وذلك بعد إقالة المدرب دانييل دي روسي بسبب تراجع النتائج.



وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن النادي يسعى للاستفادة من فلسفة يوريتش التي تعتمد على تطوير اللاعبين الشبان، وهو ما يتماشى مع رؤية ملاك النادي الذين يسعون إلى بناء مشروع جديد يقوم على العناصر الشابة.



يُشار إلى أن روما ينافس هذا الموسم في الدوري الأوروبي، حيث يستهل مشواره بمواجهة أتلتيك بلباو الإسباني في 26 سبتمبر الجاري.



وعلى الصعيد المحلي، يستعد الفريق لمواجهة أودينيزي في بطولة الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل، في لقاء هام ضمن منافسات الدوري.



جاءت هذه الخطوة بعد تقييم إدارة روما لحاجة الفريق لتغيير القيادة الفنية، أملاً في تحسين الأداء والمنافسة بقوة على المستويين المحلي والأوروبي.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز