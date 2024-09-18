مبابي يطارد مجد كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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دخل النجم الفرنسي كيليان مبابي قائمة عظماء دوري أبطال أوروبا بعد أدائه اللافت في مباراته مع ريال مدريد أمام شتوتجارت الألماني.



وسجل مبابي، الذي انضم إلى ريال مدريد في صيف 2024، الهدف الأول في المباراة التي انتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس الثلاثاء، ليعزز مكانته بين أفضل عشرة هدافين في تاريخ البطولة.

وأصبح رصيد مبابي 49 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، ليعادل أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو، ويقترب من مواطنه تيري هنري الذي سجل 50 هدفًا.

ويحتاج مبابي الآن إلى هدف واحد فقط لتخطي هنري والدخول إلى قائمة أفضل ثمانية هدافين في تاريخ المسابقة.



ترتيب مبابي بين هدافي دوري أبطال أوروبا:



1. كريستيانو رونالدو – 140 هدفًا

2. ليونيل ميسي – 129 هدفًا

3. روبرت ليفاندوفسكي – 94 هدفًا

4. كريم بنزيما – 90 هدفًا

5. راؤول جونزاليس – 71 هدفًا

6. رود فان نيستلروي – 56 هدفًا

7. توماس مولر – 54 هدفًا

8. تيري هنري – 50 هدفًا

9. دي ستيفانو – 49 هدفًا

10. كيليان مبابي – 49 هدفًا

وسجل مبابي منذ انضمامه إلى ريال مدريد، 5 أهداف في 7 مباريات، وساهم بشكل كبير في فوز الفريق بلقب كأس السوبر الأوروبي.

ومع تألقه المستمر، هل سيتمكن مبابي من تجاوز الرقم التاريخي لكريستيانو رونالدو البالغ 140 هدفًا؟، النجم الفرنسي لا يزال أمامه الكثير ليحققه، وأداؤه الحالي يضعه على الطريق الصحيح نحو تحطيم الأرقام القياسية في المستقبل.

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