لاعبو أوروبا يلوحون بالإضراب رداً على الروزنامة المزدحمة بالمباريات

المصدر: مانشستر - أ ف ب

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حذر الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الماضية، من أن لاعبي كرة القدم قد يلجأون إلى الإضراب إذا استمرت الأندية في مواجهة روزنامة مباريات مكثفة جداً.

ويستقبل سيتي ضيفه العملاق الإيطالي إنتر في ملعب الاتحاد الليلة في إعادة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023 الذي انتهى بفوز النادي الإنجليزي 1 - 0، في مستهل مبارياته في النسخة الجديدة من المسابقة القارية الأم.

وسيكون الموسم الجديد من دوري الأبطال على موعد مع تغيير جذري، حيث توسعت المشاركة من 32 فريقاً إلى 36، بنظام مجموعة واحدة يخوض فيها كل فريق ثماني مباريات مع ثمانية فرق مختلفة، بواقع أربع على أرضه ومثلها خارج الديار.

وتتأهل أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي إلى الدور ثمن النهائي، في حين ستتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة وستخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، خلافاً لما كان يحصل سابقاً.

ويشارك سيتي، متصدر الدوري هذا الموسم، أيضاً في كأس العالم للأندية الموسعة في نهاية الموسم.وقال رودري عندما سُئل أمس عما إذا كان هناك احتمال لإضراب اللاعبين «أعتقد أننا اقتربنا من ذلك. أعتقد أنه إذا سألت أي لاعب ستحدث عن الأمر ذاته».

وتابع «هذا ليس رأي رودري فقط أو أي شيء آخر. أعتقد أنه الرأي العام للاعبين».وأضاف: «إذا استمر الأمر على هذا النحو، فستكون هناك لحظة حيث لا يكون لدينا خيار آخر، أعتقد ذلك، لكن دعونا نرى. لا أعرف ماذا سيحدث، لكنه أمر يقلقنا لأننا نحن من يعاني».ومن المتوقع أن يخوض سيتي قرابة 75 مباراة هذا الموسم، مع وجود عبء أكبر على اللاعبين الدوليين بسبب ارتباطهم بمنتخبات بلادهم.

قال رودري الذي شارك للمرة الأولى بقميص سيتي هذا الموسم في الفوز على برنتفورد 2 - 1 ضمن المرحلة الرابعة السبت «من تجربتي، بين 40 و50 مباراة هو عدد المباريات التي يمكن للاعب أن يؤدي فيها على أعلى مستوى».

واستطرد قائلاً: «بعد ذلك يتراجع مستواه لأنه من المستحيل الحفاظ على المستوى البدني... يجب على شخص ما أن يعتني بنا لأننا الشخصيات الرئيسة في هذه الرياضة...».

وكانت تعليقات رودري صدى لما صرّح به البرازيلي أليسون حارس مرمى ليفربول الذي اعتبر أن رؤساء كرة القدم يتجاهلون اللاعبين عندما يتعلق الأمر بقضية ازدحام المباريات. وقال أليسون «أحياناً لا يسأل أحد اللاعبين عما يفكرون فيه بشأن إضافة المزيد من المباريات. ربما لا يهم رأينا، لكن الجميع يعرف ما نفكر فيه بشأن زيادة المباريات. الجميع سئم من ذلك».

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