الشارقة يحقق فوزاً ثميناً في طاجكستان بهدف فراس بالعربي

المصدر: متابعة-ياسر قاسم

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عاد الشارقة بفوز ثمين من دوشانبي عاصمة طاجكستان بالفوز على مستضيفه استقلول بهدف دون رد سجله البديل فراس بالعربي في انطلاقة مشواره بدوري أبطال آسيا 2 لحساب المجموعة الثالثة، بعد مباراة تفوق فيها الشارقة على مدار الشوطين.

قدم الشارقة مباراة جيدة في الشوط الأول بعد أن دفع المدرب كوزمين بتشكيلة ضمت الحارس خالد توحيد، شاهين عبدالرحمن، كاتنيك، خالد الظنحاني، دافيد، داركو، محمد عبدالباسط، الكاسير، كايو لوكاس، لوان بيريرا وعثمان كمارا، وضاعت عدة فرص للشارقة خلال الشوط الأول عن طريق كايو وكمارا وداركو بعد تألق الحارس الطاجيكي حسنوف فيما حالت صحوة دفاع الشارقة ومن خلفه الحارس خالد توحيد دون الوصول لمرماه واستمر التفوق الشرقاوي، ولكن دون ترجمة للفرص حتى انتهى الشوط بالتعادل دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، زادت خطورة الشارقة الهجومية وقابلها تألق للحارس حسنوف الذي أنقذ فريقه من 4 فرص على التوالي خلال 20 دقيقة من رأسية لوان بيريرا وتسديدة عثمان كمارا في مقص المرمى وتسديدة كايو في الزاوية اليمنى وصدها الحارس إلى ركنية قبل أن يعود الحارس ويحرم الكابتن شاهين من أجمل الأهداف بلعبة خلفية «دبل كيك»، ولكن لم يصمد الحارس حسنوف مع أول فرصة للبديل فراس بالعربي الذي تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 72 بطريقة ذكية عندما لعب الكرة من فوق الحارس مستغلاً تمريرة لوان بيريرا الذهبية، وضاعت فرص أخرى للشارقة بعد الهدف من كايو لوكاس وعثمان كمارا ونشط الفريق الطاجيكي في الدقائق الأخيرة وضاعت له فرصة في آخر دقيقة للوقت الأصلي ارتدت فيها الكرة من القائم الأيمن، ونجح الشارقة في المحافظة على تقدمه حتى نهاية المباراة ليضع أول 3 نقاط في رصيده من خارج ملعبه.

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