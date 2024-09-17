الوصل يعود بفوز ثمين من طشقند بتغلبه على باختاكور الأوزبكي

المصدر: دبي-علي الظاهري

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عاد فريق الوصل بفوز ثمين من العاصمة الأوزبكية طشقند بعد تغلبه على مضيفه باختاكور بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت في ملعب جار لحساب الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة بمساندة جماهيرية من عشاق «الإمبراطور». وجاء هدف الفوز للوصل من رأسية سفيان بوفتيني في الدقيقة 65 من كرة ركنية لزميله خيمينز.

ولم يترجم الوصل أفضليته في الشوط الأول إلى أهداف رغم تهديده مرمى أصحاب الأرض في أكثر من فرصة محققة أبرزها عندما تصدى القائم في الدقيقة الثالثة لتسديدة ديالو الذي عاد لتهديد مرمى الأوزبكي في لقطة أخرى بجانب كرة علي صالح وتسديدة سياكا التي علت العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم السيطرة الوصلاوية على مجريات اللعب. واكتفى حكم المباراة بإشهار البطاقة الصفراء على دراجان سيران مهاجم باختاكور رغم عودته لتقنية الفيديو المساعد بسبب تدخله في مدافع الوصل سفيان بوفتيني.

ودخل «الإمبراطور» الشوط الثاني بحثاً عن هدف التقدم لينجح سفيان بوفتيني في هز شباك المنافس الأوزبكي من رأسية بعد تحويل كرة خيمينيز من ركنية إلى داخل الشباك. وتألق الحارس خالد السناني بعد التصدي لرأسية دراجان بجانب عدة هجمات من أصحاب الأرض وقف لها بالمرصاد دفاع الوصل في الدقائق الأخيرة قبل إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء.

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