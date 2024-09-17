برشلونة يطلق قميصًا رسميًا جديدًا لدعم حقوق النساء (صور)

المصدر: البيان

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كشف نادي برشلونة عن قميصه الثالث الجديد، الذي يأتي في إطار دعمه لنضال النساء والمساواة، وهو من إنتاج شركة "نايكي".

وجاء القميص بلون أخضر فاتح يرمز للأمل والتجديد، ما يعبر عن النمو والتقدم في تحقيق العدالة الاجتماعية للنساء.

ويهدف برشلونة في خطوة مبتكرة من خلال هذا القميص، إلى الاحتفال بالنجاحات التي حققها فريقه النسائي لكرة القدم، الذي تألق مؤخراً على المستويين المحلي والدولي.

وتم تصميم القميص باستخدام تقنيات متطورة، مع دمج شعار "نايكي" بالألوان الأحمر والأزرق ليبرز التزام النادي بالتضامن مع حقوق النساء.

ويرتدي فريق برشلونة هذا الموسم زيًّا رئيسيًّا بألوان الأحمر والأزرق التقليدية، بينما جاء الزي الاحتياطي باللون الأسود، ويضاف إليهما القميص الثالث بالأخضر الفاتح الذي يعزز رسالة النادي بدعم قضايا المرأة والمساواة.

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