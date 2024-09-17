رقم قياسي ينتظر صلاح في معركة ليفربول ضد ميلان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يتصدر محمد صلاح، نجم ليفربول، قائمة هدافي مواجهات الفريق الإنجليزي مع ميلان الإيطالي، مسجلاً اسمه بجانب أساطير الريدز.

ويتساوى صلاح مع فيليبو إنزاجي وهيرنان كريسبو من ميلان، حيث سجل كل منهم هدفين في المواجهات التاريخية بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ومع اقتراب المواجهة الجديدة بين ليفربول وميلان ضمن دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025، التي تقام الليلة، يأمل صلاح أن يُحطم هذا التعادل ويصبح الهداف التاريخي لهذه المواجهات بفضل قدراته التهديفية.

وتعد هذه المباراة التي تقام على ملعب "سان سيرو"، إعادة جديدة لكلاسيكية كرة القدم الأوروبية، حيث سبق وأن تواجه الفريقان في نهائيات 2005 و2007، وفاز كل فريق بلقب البطولة على حساب الآخر.

ويمتلك صلاح فرصة كبيرة في تعزيز مكانته في تاريخ هذه المواجهات إذا نجح في تسجيل هدف إضافي في المباراة المرتقبة اليوم، ليصبح بذلك الهداف التاريخي لهذه القمة.

ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات ليفربول وميلان:

فيليبو إنزاجي (ميلان) - هدفان

هيرنان كريسبو (ميلان) - هدفان

محمد صلاح (ليفربول) - هدفان

جوردان هيندرسون (ليفربول) - هدف

ديرك كاوت (ليفربول) – هدف

سيحقق محمد صلاح رقمًا جديدًا في حال تسجيله هدفًا اليوم، حيث سيصبح الهداف التاريخي لمواجهات ليفربول وميلان في البطولة الأوروبية برصيد 3 أهداف، مما يعزز مكانته كواحد من أبرز اللاعبين في تاريخ المواجهات بين الفريقين.

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