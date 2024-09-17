تن هاج يختبر عزيمة أنتوني: القتال من أجل مركزك أو الابتعاد عن الأضواء

المصدر: وكالات

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قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن الجناح أنتوني يجب أن يحجز مكانه في الفريق من خلال إظهار ثبات مستواه في التدريبات.

وفشل أنتوني، الذي انضم إلى يونايتد من أياكس أمستردام في 2022 مقابل 80.75 مليون جنيه إسترليني (106.57 مليون دولار)، في التألق بأولد ترافورد.

وتراجع ترتيب الدولي البرازيلي بين لاعبي الفريق في نفس مركزه، إذ شارك مرة واحدة فقط هذا الموسم وفضل تن هاج الدفع بلاعبي الأكاديمية السابقين أماد ديالو وأليخاندرو جارناتشو بدلا منه.

وردا على سؤال حول قلة مشاركة أنتوني في المباريات، قال تن هاج للصحفيين "هذه هي كرة القدم الاحترافية، هذا المستوى المرتفع من كرة القدم. هذه هي القواعد. عليك اختيار التشكيلة التي تعتقد أنها لديها أكبر فرصة للفوز بالمباراة".

وأضاف المدرب الهولندي قبل استضافة بارنسلي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء "يتعين على اللاعبين القتال من أجل مراكزهم. يجب اختيار التشكيلة التي تتمتع بأفضل ديناميكية وانسجام.

"الآن يتعين عليه (أنتوني) أن يستعيد مستواه ويمتلك القدرة على القيام بذلك. إذا كان يفعل الشيء الصحيح فإنه يستطيع المنافسة معهم. إنه يقاتل من أجل مركزه. هذا ما نتوقعه من كل لاعب في تشكيلة مانشستر يونايتد، وما يجب عليهم فعله.

"نتدرب كل يوم. عندما يكون النهج جيدا ويظهر اللاعبون بأداء جيد في التدريبات فسيشاركون".

ويستضيف يونايتد فريق بارنسلي في وقت لاحق اليوم قبل أن يسافر لمواجهة كريستال بالاس في الدوري يوم السبت المقبل.

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