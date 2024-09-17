احترام دون رهبة.. ليفربول جاهز لتحدي ميلان في دوري الأبطال

المصدر: وكالات

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قال أرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي إن فريقه يكن احتراما كبيرا لميلان الإيطالي لكنه لا يهابه قبل المواجهة التي تجمعهما في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في ملعب سان سيرو.

وبدت العملية الانتقالية من حقبة يورجن كلوب سلسة إذ بدأ ليفربول الموسم بثلاثة انتصارات متتالية في الدوري دون تلقي أي أهداف، لكنه خسر بصورة مفاجئة 1-صفر أمام ضيفه نوتنجهام فورست يوم السبت الماضي.

ويستهل ليفربول مساعيه للفوز باللقب للمرة السابعة أمام ميلان الذي توج بطلا سبع مرات.

ولم يقدم الفريق الإيطالي أفضل مستوياته هذا الموسم وحصد خمس نقاط فقط من أربع مباريات. لكن فريق المدرب باولو فونسيكا لا يؤمن جانبه.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي عشية المواجهة التي تقام الثلاثاء "لا أعتقد أن أي مدرب يهاب مواجهة فريق آخر، لكننا نكن احتراما كبيرا لميلان.

"يتمتع بقدرات كبيرة، لا نخشى مواجهته، لكننا نحترم كل لاعبيه. أظهروا أنهم في حالة جيدة، بانتصار جيد جدا بنتيجة 4-صفر (على فينيتسيا في الدوري الإيطالي يوم السبت)".

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