الطائرات الخاصة تلعب دورًا في هزيمة توتنهام أمام أرسنال

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرض فريق توتنهام هوتسبير لانتكاسة جديدة بعد هزيمته أمام أرسنال في ديربي شمال لندن، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، التي أقيمت يوم الأحد.

وسجل البرازيلي غابرييل ماغاليس هدف اللقاء الوحيد، رغم أن أرسنال كان يعاني من عدة إصابات بين لاعبيه الرئيسيين.

وشهدت المباراة أداءً دون المستوى من قبل مدافع توتنهام كريستيان روميرو، الذي بدا واضحًا أنه يعاني من الإجهاد.

وكشف المراسل الأرجنتيني الشهير غاستون إيدول، عبر تدوينة على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن سببًا رئيسيًا للخسارة يكمن في عدم توفير توتنهام طائرات خاصة للاعبيه الدوليين بعد فترة التوقف الدولية.

وأوضح إيدول أن توتنهام هو النادي الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي لا يوفر هذه الخدمة، مما أدى إلى عودة اللاعبين في ظروف أقل راحة مقارنة بفرق أخرى.

وأشار إيدول إلى أن هذا الإجراء أدى إلى عدم قدرة اللاعبين على تقديم الأداء الأمثل، مما أثر سلبًا على نتائج الفريق.

وأكد أن روميرو، الذي عانى من إجهاد شديد، كان من بين المتضررين، مما انعكس على أدائه في المباراة.

وأضاف إيدول أن توتنهام يفتقر إلى الاهتمام بالتفاصيل اللوجستية، وهو ما يظهر من عدم توفير الطائرات الخاصة، وهو ما كان له تأثير واضح على الأداء العام للفريق في المباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز