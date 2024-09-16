اللاعب الشاب يقطف ثمار تألقه.. برشلونة يكافئ يامال بعد أدائه المذهل

المصدر: سارة عبدالباقي

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كشف تقرير صحفي عن خطط نادي برشلونة الإسباني لتقديم عقد جديد للاعبه الشاب لامين يامال، بهدف تحسين راتبه في ظل تألقه اللافت مع الفريق.

وأظهر يامال، البالغ من العمر 17 عامًا، مستوى متميزًا هذا الموسم، وهو ما دفع النادي لاتخاذ خطوة ملموسة لضمان استمراره في صفوف الفريق.

وسجل يامال خلال مباراة برشلونة الأخيرة في الدوري الإسباني، هدفين في انتصار الفريق العريض 4-1 على جيرونا، مما عزز من قيمته كلاعب رئيسي في التشكيلة.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن برشلونة يخطط لتوقيع عقد جديد مع يامال يعكس تقدير النادي لمهاراته وأداءه، ويتماشى مع الوضع المالي للنادي.

وستشمل الصفقة الجديدة تحسينًا كبيرًا في راتب يامال، الذي يتقاضى حاليًا أكثر من مليون ونصف يورو سنويًا، وهو مبلغ يعتبره النادي منخفضًا مقارنة بجودة اللاعب، كما أن العقد الجديد من المتوقع أن يمدد ارتباط يامال بالنادي حتى عام 2030، ليؤكد التزام النادي بتأمين مستقبله.

يُذكر أن باريس سان جيرمان تقدم بعرض ضخم بقيمة 200 مليون يورو لضم يامال، إلا أن برشلونة رفض العرض بشدة، متمسكًا بموهبته الشابة.

وسجل يامال هذا الموسم، ثلاثة أهداف وصنع أربعة آخرين في خمس مباريات بالدوري الإسباني، مما يبرز تأثيره الكبير على أداء الفريق.

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