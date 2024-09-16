بن ناصر يغيب عن ميلان ويترك فراغاً في أوقات حرجة

المصدر: وكالات

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أعلن نادي إيه سي ميلان الإيطالي عن غياب الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط الفريق عن الملاعب لنهاية العام الجاري 2024.

وكشف النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن بن ناصر أجرى عملية جراحية على مستوى الساق في فنلندا، صباح اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى أن اللاعب الجزائري الدولي يحتاج أربعة أشهر للتعافي بعد هذه العملية الجراحية.

واستهل فريق ميلان مشواره في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بنتائج متواضعة حيث حقق فوزا وحيدا مقابل تعادلين وخسارة في أول أربع جولات.

ويستعد الفريق الإيطالي لمواجهتين من العيار الثقيل خلال الأيام القليلة المقبلة حيث يلعب ضد ليفربول غدا الثلاثاء في افتتاح مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا ثم يواجه غريمه التقليدي إنتر ميلان في الديربي يوم الأحد المقبل بالجولة الخامسة للدوري.

كما ستحرم العملية الجراحية الجزائري إسماعيل بن ناصر من استكمال المشوار مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 حيث سيلعب محاربو الصحراء أربع مباريات أمام توجو ذهابا وإيابا في تشرين الأول/أكتوبر ثم يلاقي غينيا الإستوائية وليبيريا في نوفمبر.

واستهل المنتخب الجزائري مشواره في التصفيات بفوزين على غينيا الإستوائية وليبيريا خلال الأسبوع الماضي.

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