ساشا بوي ينفصل عن الملاعب بعد جراحة ناجحة.. فترة غياب ممتدة للمدافع البافاري

المصدر: وكالات

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الإثنين أن ساشا بوي مدافع الفريق سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب إصابته بتمزق في غضروف الركبة اليسرى.

وأوضح النادي البافاري أن بوي أصيب أثناء التدريبات أمس الأحد، وخضع بالفعل لعملية جراحية ناجحة.

وكان بوي أساسيا في مباراتين من أول ثلاث مباريات لبايرن ميونخ في الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، وشارك في الفوز العريض بنتيجة 1/6 على هولشتاين كيل الصاعد من الدرجة الثانية يوم السبت الماضي.

ويستعد بايرن ميونخ لانطلاقة مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة دينامو زغرب الكرواتي غدا الثلاثاء ثم سيحل ضيفا على فيردر بريمن يوم السبت المقبل في بطولة الدوري.

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