برشلونة يواجه تحديات دوري الأبطال بدون نجمه الجديد

المصدر: وكالات

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خسر برشلونة صاحب العلامة الكاملة في المباريات الخمس الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، خدمات لاعب وسطه الجديد داني أولمو لمدة شهر بسبب إصابة في العضلات الخلفية لفخذه وفق ما أعلن الإثنين.

وسجل الدولي الإسباني هدفا الأحد في الفوز على الجار الكاتالوني جيرونا 4-1 في المرحلة الخامسة من الدوري قبل أن يستبدل بسبب الإصابة.

وقال برشلونة في بيان "كشفت الفحوص التي أجريت صباح الإثنين لداني أولمو عن إصابة مهاجم برشلونة في عضلة المأبض اليمنى"، مضيفا "من المتوقع أن يغيب من أربعة إلى خمسة أسابيع".

ويغيب لاعب لايبزيغ الألماني السابق عن مباراتي برشلونة الأوليين في مسابقة دوري أبطال أوروبا بحلتها الجديدة ضد موناكو ويونغ بويز السويسري، إضافة إلى مباريات عدة في الدوري المحلي ولقاءي إسبانيا بطلة أوروبا مع الدنمارك وصربيا في دوري الأمم الأوروبية مطلع الشهر المقبل.

وقد يكون ابن الـ26 عاما جاهزا لمواجهتي بايرن ميونيخ الألماني في دوري الأبطال في 23 تشرين الأول/أكتوبر وكلاسيكو الدوري المحلي ضد ريال مدريد في 27 منه.

وحقق أولمو بداية مثالية مع فريقه الجديد بتسجيله ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات.

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