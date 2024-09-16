باتريس موتسيبي يضع حجر الأساس لكأس أمم أفريقيا 2027 بزيارة الملاعب الكينية

المصدر: وكالات

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زار باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بعض الملاعب المقترحة لاستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا 2027، في العاصمة الكينية نيروبي.

وأشار الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر شبكة الإنترنت إلى أن موتسيبي زار ثلاثة ملاعب وهي كاساراني ونيايو، وتالانتا، ورافقه خلال زيارته وفد رسمي محلي يضم وزير الرياضة الكيني كيبشومبا موركومين، ورئيس اتحاد كينيا لكرة القدم نيك مويندوا.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مؤتمرا صحفيا اليوم الإثنين سيتطرق خلاله لعدد من الملفات مثل كأس أمم أفريقيا 2027 وكذلك بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين والأحداث الأخرى الخاصة بالاتحاد الأفريقي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن في سبتمبر 2023 أن النسخة 36 من بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام في كينيا وتنزانيا وأوغندا، لتكون أول نسخة تقام في ثلاث دول مختلفة.

كما ستكون بطولة أمم أفريقيا 2027 هي أول نسخة تقام في منطقة وسط وشرق أفريقيا (سيكافا) خلال خمسة عقود منذ استضافة إثيوبيا للبطولة القارية في عام 1976.

أما النسخة القادمة من البطولة ستنطلق أواخر العام المقبل في المغرب، حيث ستقام خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 18 يناير 2026.

وقد زاد عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم من 16 إلى 24 منتخبا اعتبارا من النسخة التي أقيمت في مصر عام 2019.

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