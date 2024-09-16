مونزا يُعقد حسابات إنتر ميلان.. ويحرمه من قمة الدوري الإيطالي (فيديو)

المصدر: وكالات

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أهدر حامل اللقب إنتر ميلان فرصة للعودة إلى صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما سقط في فخ تعادل مفاجئ 1-1 أمام مضيفه مونزا اليوم الأحد ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

وتقدم مونزا في الدقيقة 81 بهدف سجله المهاجم البديل داني موتا الذي سدد الكرة في الزاوية العليا للمرمى، لكن دينزل دمفريس سجل هدف التعادل لإنتر في الدقيقة 88 بتسديدة من مسافة قريبة.

ورفع إنتر ميلان، الذي استهل مشواره في الموسم بالتعادل مع جنوة ثم تغلب على ليتشي وأتلانتا، رصيده إلى ثماني نقاط محتلا المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف نابولي الذي فاز 4-صفر على كالياري في وقت سابق اليوم.

ويحل إنتر ميلان الذي يدربه سيموني إنزاجي ضيفا على مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل حيث يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا قبل أن يستضيف جاره ميلان في الدوري يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

ولم تحمل بداية المباراة أي مؤشرات لمعاناة إنتر الذي كان يبني هجماته دون تسرع ويسيطر على إيقاع المباراة.

وكاد لاوتارو مارتينيز أن يتقدم لإنتر خلال أول عشر دقائق، عندما تلقى تمريرة متقنة من فيدريكو ديماركو، لكنه لم يستغل الفرصة.

فقد صوب الكرة بضربة رأس لكنها مرت فوق العارضة مباشرة، ثم أهدر ديماركو ودافيدي فراتيسي أكثر من فرصة مبكرة أخرى.

ولم يترك دفاع مونزا الهادئ الكثير من المساحات أمام إنتر ونجح في أن يحقق تقدما مفاجئا عندما حول موتا الكرة برأسه إلى داخل المرمى إثر تمريرة عرضية متقنة من أرماندو إيزو.

بعدها كثف إنتر محاولاته حتى أدرك المدافع دمفريس التعادل للفريق من أول لمسة له قبل دقيقتين من نهاية المباراة، إذ استغل تمريرة عرضية من كارلوس أوجوستو وأسكن الكرة في الشباك، لكنه الوقت المتبقي لم يكن كافيا لخطف هدف الفوز.

ورفع مونزا، الذي حقق تعادلين أمام إمبولي وفيورتينا وتخللهما خسارة أمام جنوة، رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز 15.

ولا يزال مونزا يتطلع لتحقيق انتصاره الأول تحت قيادة مدربه الجديد أليساندرو نيستا مدافع ميلان السابق، إذ لم يحقق الفريق أي فوز خلال آخر 13 مباراة له في الدوري، وهي أطول سلسلة حالية بين فرق الدوري الإيطالي.

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