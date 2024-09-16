تضامن باريسي مع منديز ضد العنصرية.. النادي يتخذ موقفًا صارمًا لمحاسبة المسيئين

المصدر: وكالات

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قال باريس سان جيرمان إن لاعبه نونو منديز يحظى بدعمه الكامل بعد تلقى المدافع البرتغالي رسائل وتعليقات عنصرية ومسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الفوز 3-1 على ضيفه بريست في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وسجل عثمان ديمبلي هدفين وأضاف فابيان رويز هدف ثالث في فوز باريس سان جيرمان يوم السبت الماضي.

وتقدم بريست قبل مرور نصف ساعة من البداية بعد خطأ من منديز على لودوفيك أجورك أدى إلى ركلة جزاء سجلها رومان ديل كاستيو.

ونشر الظهير الأيسر البرتغالي منديز، وهو أسود البشرة، صورة لرسالة عنصرية أرسلت له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال النادي الفرنسي إنه يعمل مع السلطات لمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وقال النادي في بيان في وقت متأخر أمس الأحد "باريس سان جيرمان لا يتسامح مع العنصرية أو معاداة السامية أو أي شكل آخر من أشكال التمييز. الإهانات العنصرية الموجهة إلى نونو منديز غير مقبولة على الإطلاق.

"نحن نقف بقوة إلى جانب نونو وجميع المتضررين ونعمل مع السلطات والجمعيات ذات الصلة لضمان محاسبة المسؤولين عن أفعالهم".

ويواجه باريس سان جيرمان فريق جيرونا في دوري أبطال أوروبا بعد غد الأربعاء، ثم يسافر لمواجهة إستاد رانس يوم السبت المقبل في الدوري الفرنسي.

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