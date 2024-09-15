سانشيز: أمامنا تحدٍ كبير في مواجهة العين حامل اللقب

المصدر: العين - طلحة عبد الله

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عبّر المدرب الإسباني فليكس سانشيز، المدير الفني للسد القطري، عن تمنياته ببداية قوية لفريقه في البطولة الآسيوية للنخبة، عندما يواجه العين الأحد، وقال: هذا تحدٍ كبير، فنحن نلعب أمام حامل اللقب، وتحضيراتنا لم تكن لفترة طويلة، لأن معظم اللاعبين عادوا لتوهم من المنتخب، ولكن لديهم حماس ورغبة في تحقيق نتيجة إيجابية الليلة.

وأرجع المدرب الإسباني خسارة فريقه المباراة الأخيرة بالدوري القطري، وعدم ظهوره بالمستوى المأمول، إلى أن فريقه لعب معظم أوقات المباراة منقوصاً، كما أن اللاعبين عانوا ضغط المباريات، ما بين المسابقات المحلية وتصفيات كأس العالم، وقال: نأمل ألا يؤثر ذلك فيهم في مباراة اليوم.

وأضاف: نلعب أمام حامل اللقب بأرضه ووسط جمهوره، وهو بالإضافة لذلك فريق قوي ومنظم ومستقر، على مستوى الجهاز الفني واللاعبين، ويتميز باللعب الجماعي والهجومي، وعلينا أن نقاتل في الميدان، فنحن أيضاً أقوياء، ونثق أننا سنظهر أفضل ما لدينا، وجميع اللاعبين في كامل جهوزيتهم للمباراة.

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