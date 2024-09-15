ركلتا جزاء تمنحان ريال مدريد الفوز على ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

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هز فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي الشباك في الشوط الثاني من ركلتي جزاء ليقودا حامل اللقب ريال مدريد لفوز بشق الأنفس 2-صفر على مضيفه ريال سوسيداد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم السبت.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 58 عندما سجل فينيسيوس من ركلة جزاء حصل عليها ريال مدريد بعدما لمس لاعب الوسط سيرجيو جوميز الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحسم مبابي الفوز أيضا من علامة الجزاء في الدقيقة 75 إثر مخالفة تعرض لها فينيسيوس داخل المنطقة.

ولا يزال فريق المدرب كارلو أنشيلوتي في المركز الثاني برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة المتصدر الذي يواجه جيرونا غدا الأحد.

وجاءت المواجهة مثيرة وسريعة الإيقاع أهدر خلالها الفريقان سلسلة من الفرص وحرم إطار المرمى ريال سوسيداد من التسجيل في ثلاث مناسبات.

ويعاني ريال مدريد من غيابات عديدة للإصابة، بينها ديفيد ألابا وجود بلينجهام وإدواردو كامافينجا وداني سيبايوس قبل أيام من مواجهة شتوتجارت في مستهل مشواره في دوري الأبطال.

وفي ظل هذه الغيابات، أجرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ثلاثة تغييرات على تشكيلته الأساسية التي تغلبت على بيتيس قبل التوقف الدولي.

لكن مشكلات الإصابات تفاقمت في بداية المباراة عندما اضطر لاعب الوسط المهاجم براهيم دياز لمغادرة أرضية الملعب بعدما تعرض لإصابة في عضلات الساق اليمنى في الدقيقة 24.

وكان المغربي أحد أنشط لاعبي ريال في بداية المباراة ومرر كرات إلى مبابي الذي كاد أن يسجل في ثلاث مناسبات من انطلاقات من الجهة اليمنى لكن حارس المرمى المتألق أليكس ريميرو كان بالمرصاد وتصدى لضربة رأس لعبها أنطونيو روديجر من مسافة قريبة في الدقيقة 29.

وكثيرا ما شكل ريال سوسيداد خطورة في الهجمات المرتدة وكاد أن يسجل من محاولتي لوكا سوتشيتش وشيرالدو بيكر اللتين ارتدتا من العارضة في الدقيقتين 25 و39.

وحرم إطار المرمى سوتشيتش من التسجيل في أول هجمة في الشوط الثاني قبل أن يتصدى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ببراعة من ضربة رأس لعبها إيجور زوبلديا من مسافة قريبة.

لكن ركلتي الجزاء منحتا ريال مدريد الفوز

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