ميلان ينتفض ويهزم فينسيا برباعية في الدوري الإيطالي

المصدر: د ب ا

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حقق ميلان فوزه الأول في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعدما اكتسح ضيفه فينسيا 4 / صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وتقدم ميلان في الدقيقة الثانية عن طريق ثيو هيرنانديز، قبل أن يضيف زميله يوسوفو فوفانا الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 25 سجل كريستيان بولسيتش الهدف الثالث لميلان من ضربة جزاء، قبل أن يضيف زميله تامي إبراهام الهدف الرابع بنفس الطريقة بعد ذلك بأربع دقائق.

وشهدت المباراة تعرض هانس نيكولوسي لاعب فينسيا للطرد في الدقيقة 73.

ورفع ميلان، الذي خسر مباراة وتعادل مباراتين قبل هذه المواجهة ، رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن.

على الجانب الآخر تجمد رصيد فينسيا عند نقطة وحيدة في المركز العشرين والأخير.

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