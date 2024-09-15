مانشستر سيتي يواصل انتصاراته ونوتنجهام فورست يصعق ليفربول

المصدر: لندن - وكالات

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فاز مانشستر سيتي 2 - 1 على ضيفه برنتفورد، أمس، في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليواصل بدايته المثالية للموسم. حقق برنتفورد بداية مثالية عندما افتتح يوان ويسا التسجيل بعد 22 ثانية من انطلاق المباراة ليصعق الجماهير في ملعب الاتحاد، لكن هالاند أدرك التعادل في الدقيقة 20، قبل أن يتقدم لفريقه 2 - 1 ويحرز هدفه التاسع هذا الموسم.

على جانب آخر، حقق نوتنجهام فورست مفاجأة مدوية بالفوز على مضيفه ليفربول بنتيجة 1 - صفر ضمن منافسات الجولة ذاتها، سجل كالوم هودسون أودوي الهدف الوحيد في الدقيقة 72 من المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

في حين عاد مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين بفوزه على مضيفه ساوثمبتون 3 - 0، ليرفع يونايتد رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، بينما تجرع ساوثمبتون خسارته الرابعة توالياً ليبقى في المركز الـ19 من دون نقاط، وتختتم المرحلة، اليوم، بقمة شمال لندن بين توتنهام وأرسنال، وولفرهامبتون ونيوكاسل.

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