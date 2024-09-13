هالاند يواجه تحديًا نفسيًا.. حالة وفاة تهدد مشاركته في مباراة برينتفورد

المصدر: البيان

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يستعد مانشستر سيتي لمواجهة برينتفورد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، وسط شكوك حول مشاركة النجم النرويجي إرلينج هالاند، الذي يعيش لحظة صعبة بعد وفاة صديقه المقرب.

وتحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، عن حالة هالاند النفسية والجسدية قائلاً: "كانت لحظة صعبة له ولعائلته، وسنقرر غدًا إذا كان قادرًا على المشاركة".



وفي نفس السياق، أشار جوارديولا إلى إصابة المدافع الهولندي ناثان آكي، والذي يعود دائمًا مصابًا بعد التوقف الدولي، مؤكدًا غيابه عن الفريق حتى الفترة الدولية المقبلة.

وعلى الجانب الآخر، طمأن جوارديولا الجماهير على حالة اللاعبين رودري وفيل فودين، قائلاً إنهما في حالة جيدة وجاهزان للمباراة.



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