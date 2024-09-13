لونين يمدّد عقده مع ريال مدريد حتى 2030

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

جدّد الحارس الأوكراني أندريه لونين عقده مع ريال مدريد بطل إسبانيا في كرة القدم حتى العام 2030 الجمعة، حسب ما أعلن نادي العاصمة.

وقال ريال في بيان "تم الاتفاق بين ريال مدريد وأندريه لونين لتمديد عقده سيبقى بموجبه في النادي حتى 30 ونيو 2030". ويُعد لونين (25 عاما) الذي لعب دورا حاسما في مساعدة ريال مدريد على الفوز بثلاثية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الإسبانية الخيار الثاني في حراسة مرمى الـ "ميرينغي" خلف البلجيكي تيبو كورتوا الذي كان مصابا لفترة طويلة من الموسم الماضي.

وانضم الأوكراني الدولي (13 مباراة دولية) الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس أوروبا الأخيرة إلى ريال مدريد في عام 2018 بعمر 19 عاما وفاز معه بعشرة ألقاب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز